Главе МИД Эстонии грозит штраф за задержку с финансовым отчетом

Министру иностранных дел Эстонии Маргусу Тсахкне грозит штраф за несвоевременную подачу финансовой отчетности.

Об этом сообщает издание DV, пишет "Европейская правда".

Как указано, в прошлом году Тсахкна продал свою долю в производителе полевых госпиталей и не подал годовой финансовый отчет, несмотря на предупреждение о штрафе.

Согласно открытым данным, за неподачу отчета компания главы эстонского МИД Defendest OÜ получила предупреждение о штрафе еще 15 июля.

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Компании дали дополнительное время до 14 августа, но этот срок также вышел.

"Все дело в какой-то технической проблеме. Сам отчет уже готов, и я верю, что скоро он будет подан", – прокомментировал ситуацию Тсахкна.

В марте комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) решила инициировать производство в отношении министра иностранных дел Маргуса Тсахкны в связи с тем, что он привлек к своему официальному визиту в Индию блогера Карла-Густава Курна.

Перед этим СМИ сообщали, что финская полиция высадила из самолета в Хельсинкском аэропорту бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса, который якобы должен был лететь в Японию в составе эстонской бизнес-делегации, сопровождавшей министра Тсахкну.