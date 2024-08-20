Прем'єр Грузії накинувся на президентку, яку запросили на саміт Кримської платформи

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе відреагував на запрошення Україною президентки Саломе Зурабішвілі на саміт Кримської платформи звинуваченням у тому, що вона закликала уряд до відкриття другого фронту проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

Кобахідзе, коментуючи запрошення Зурабішвілі на саміт Кримської платформи, заявив про її дружбу "з конкретними українськими високопосадовцями". Раніше в керівній "Грузинській мрії" говорили, що українські політики, грузинські опозиціонери і представники Заходу закликали Тбілісі до відкриття другого фронту проти РФ.

"Я ще раз хочу згадати про нашу зустріч зі (спікером парламенту) Шалвою Папуашвілі та Саломе Зурабішвілі. Це був другий-третій день після початку (повномасштабної російської) війни, де Саломе Зурабішвілі відкрила зустріч такими словами: "Дивіться, Зеленський – герой, а ви (сидите тут)". До чого Зурабішвілі закликала нас, це дуже легко зрозуміти.

Реклама:

Відповідно, дружба Саломе Зурабішвілі і конкретних високопосадовців для мене абсолютно не дивна, Саломе Зурабішвілі відкрито закликала нас до відкриття другого фронту", – заявив прем'єр.

Говорячи про двосторонні відносини України і Грузії, Кобахідзе сказав, що до відкриття другого фронту Тбілісі закликали радник глави офісу президента України Михайло Подоляк і колишній секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов.

Українська сторона запросила президентку Грузії Саломе Зурабішвілі на четверний саміт Кримської платформи, який відбудеться 11 вересня в Києві.

За інформацією пресслужби президентки Грузії, цього року Зурабішвілі, як і у 2023-му, візьме участь у саміті Кримської платформи дистанційно.

Лідери Грузії не відвідували Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. У червні минулого року Зурабішвілі говорила, що була б готова приїхати, але не отримала запрошення від Києва.

Пізніше стало відомо, що Зурабішвілі планувала відвідати Україну з робочим візитом, але не отримала схвалення грузинського уряду.