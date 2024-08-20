Премьер Грузии набросился на президента, которую пригласили на саммит Крымской платформы

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на приглашение Украиной президента Саломе Зурабишвили на саммит Крымской платформы обвинением в том, что она призвала правительство к открытию второго фронта против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Кобахидзе, комментируя приглашение Зурабишвили на саммит Крымской платформы, заявил о ее дружбе "с конкретными украинскими чиновниками". Ранее в правящей "Грузинской мечте" говорили, что украинские политики, грузинские оппозиционеры и представители Запада призвали Тбилиси к открытию второго фронта против РФ.

"Я еще раз хочу вспомнить о нашей встрече со (спикером парламента) Шалвой Папуашвили и Саломе Зурабишвили. Это был второй-третий день после начала (полномасштабной российской) войны, где Саломе Зурабишвили открыла встречу такими словами: "Смотрите, Зеленский – герой, а вы (сидите здесь)". К чему Зурабишвили призывала нас, это очень легко понять.

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Соответственно, дружба Саломе Зурабишвили и конкретных высокопоставленных чиновников для меня совершенно не удивительна, Саломе Зурабишвили открыто призвала нас к открытию второго фронта", – заявил премьер.

Говоря о двусторонних отношениях Украины и Грузии, Кобахидзе сказал, что к открытию второго фронта Тбилиси призывали советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

Украинская сторона пригласила президента Грузии Саломе Зурабишвили на четвертый саммит Крымской платформы, который состоится 11 сентября в Киеве.

По информации пресс-службы президента Грузии, в этом году Зурабишвили, как и в 2023-м, примет участие в саммите Крымской платформы дистанционно.

Лидеры Грузии не посещали Украину с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. В июне прошлого года Зурабишвили говорила, что была бы готова приехать, но не получила приглашения от Киева.

Позже стало известно, что Зурабишвили планировала посетить Украину с рабочим визитом, но не получила одобрения грузинского правительства.