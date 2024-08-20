Блінкен прилетів до Єгипту просувати угоду щодо Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 20 серпня, прилетів до Єгипту, щоб домогтися прогресу в переговорах про припинення вогню в Газі і звільнення заручників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Перед приїздом до Єгипту Блінкен у Тель-Авіві заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прийняв "проміжну пропозицію" США, спрямовану на зменшення розбіжностей між двома сторонами після того, як переговори минулого тижня призупинилися без прориву.

Він закликав ХАМАС також прийняти цю пропозицію як основу для подальших переговорів.

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Блінкен окремо зустрінеться з президентом Абдель Фаттахом ас-Сісі, міністром закордонних справ Бадром Абдель Латті і начальником розвідки Аббасом Камелем.

Пізніше він вирушить до Катару, де зустрінеться з катарськими високопосадовцями для продовження переговорів щодо припинення вогню в Газі.

Нагадаємо, у понеділок Блінкен заявляв, що нинішній дипломатичний поштовх Вашингтона для досягнення угоди про припинення вогню в Газі є "можливо, найкращою, а можливо, і останньою можливістю".

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден прагне досягти угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників до кінця цього тижня.