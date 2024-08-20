Блинкен прилетел в Египет продвигать соглашение по Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 20 августа, прилетел в Египет, чтобы добиться прогресса в переговорах о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Перед приездом в Египет Блинкен в Тель-Авиве заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял "промежуточное предложение" США, направленное на уменьшение разногласий между двумя сторонами после того, как переговоры на прошлой неделе приостановились без прорыва.

Он призвал ХАМАС также принять это предложение как основу для дальнейших переговоров.

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Блинкен отдельно встретится с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, министром иностранных дел Бадром Абдель Латти и начальником разведки Аббасом Камелем.

Позже он отправится в Катар, где встретится с катарскими высокопоставленными чиновниками для продолжения переговоров по прекращению огня в Газе.

В понедельник Блинкен заявлял, что нынешний дипломатический толчок Вашингтона для достижения соглашения о прекращении огня в Газе является "возможно, лучшей, а возможно, и последней возможностью".

По данным СМИ, президент США Джо Байден стремится достичь соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников до конца этой недели.