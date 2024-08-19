Блінкен заявив про "останній шанс" для домовленості про припинення вогню в Газі

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав усі сторони до останнього поштовху для досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

Заяву Блінкена наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Держсекретар назвав нинішній дипломатичний поштовх Вашингтона для досягнення угоди про припинення вогню в Газі "можливо, найкращою, а можливо, і останньою можливістю".

Він прибув до Ізраїлю з метою посилити дипломатичний тиск з боку США, щоб забезпечити прорив у переговорах наприкінці цього тижня.

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Через кілька годин після прибуття Блінкена представники ХАМАС заявили, що вважають прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу відповідальним за "зрив зусиль посередників" і затримку угоди.

"Зараз вирішальний момент, можливо, найкраща, можливо, остання можливість повернути заручників додому, домогтися припинення вогню і вивести всіх на кращий шлях до міцного миру і безпеки", – сказав Блінкен перед зустріччю з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

Він додав, що зараз "настав час для всіх сказати "так" і не шукати жодних виправдань, щоб сказати "ні".

Блінкен повторив застереження США щодо подальшої ескалації.

"Настав час переконатися, що ніхто не робить жодних кроків, які могли б зірвати цей процес, і тому ми працюємо над тим, щоб не допустити ескалації, щоб не було провокацій", – підкреслив очільник Держдепу.

У п'ятницю президент США Джо Байден заявив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС близька, але наразі ще не досягнута.

Своєю чергою Франція і Велика Британія висловили сподівання, що "перебувають на порозі угоди", щоб покласти край конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.