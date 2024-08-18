Axios: Байден прагне досягти угоди про припинення вогню в Газі наступного тижня

Президент США Джо Байден прагне досягти угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників до кінця наступного тижня, одночасно намагаючись утримати Іран і "Хезболлу" від нападу на Ізраїль.

Про це виданню Axios розповіли американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

Байден і його помічники кажуть, що вони як ніколи близькі до укладення угоди, яка може призвести до звільнення заручників, що утримуються ХАМАС в Газі, і покласти край багатомісячній війні.

У п'ятницю наприкінці дводенного саміту в Досі США представили нову пропозицію Ізраїлю і ХАМАС, намагаючись закрити розбіжності, що залишилися, і досягти угоди.

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Американський посадовець заявив, що ця пропозиція усуває майже всі розбіжності, які обговорювалися протягом останніх шести тижнів.

"Ми вважаємо, що пакет в основному готовий до реалізації", – сказав посадовець США.

Незабаром після завершення саміту в Досі в п'ятницю Байден зателефонував еміру Катару і президенту Єгипту, щоб обговорити пропозицію і план на найближчі дні.

"Між усіма трьома лідерами був досягнутий консенсус, що цей процес перебуває на фінішній прямій", – сказав високопосадовець із США.

Американський посадовець визнав, що угода не є ідеальною, але сказав, що це найкраща угода з можливих на цей час, яка дозволить звільнити заручників, принесе полегшення жителям Гази і зменшить ризик регіональної війни.

Водночас над досягненням угоди нависла загроза у вигляді можливого нападу Ірану на Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

У розмові з лідерами Єгипту і Катару Байден дав зрозуміти, що в разі іранської атаки наслідки для регіону, і зокрема для Ірану, будуть "серйозними і катастрофічними", сказав співрозмовник видання.

Байден заявив, що з огляду на припинення вогню і угоду про звільнення заручників, "ніхто в регіоні не повинен вживати заходів, спрямованих на підрив цього процесу".

Очікується, що в середу в Каїрі відбудеться ще один переговорний саміт, який завершиться укладенням угоди.

У п'ятницю Байден заявив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС близька, але наразі ще не досягнута.

Раніше Франція і Велика Британія висловили сподівання, що "перебувають на порозі угоди", щоб покласти край конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Перед цим посадовці США заявили про досягнення певного прогресу під час першого дня останнього раунду переговорів щодо звільнення заручників і припинення вогню в секторі Гази.