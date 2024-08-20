Ультраправі в Польщі висунули свого кандидата в президенти

Коаліція ультраправих політичних партій Польщі "Конфедерація" у вівторок, 20 серпня, визначилась із кандидатом у президенти – ним стане голова партії "Нова надія" Славомір Менцен.

Про це в коментарі РАР сказав депутат польського Сейму від "Конфедерації" та один із її керівників Бартломей Пєхо, пише "Європейська правда".

За словами Пєхо, кандидатуру Славоміра Менцена обрала Рада лідерів "Конфедерації" – це орган, що складається з десятка провідних членів коаліції.

Сам Менцен теж підтвердив своє балотування в президенти Польщі, поширивши заяву коаліції ультраправих у X (Twitter).

Реклама:

Славомір Менцен, нині депутат польського Сейму, очолює "Нову надію" з жовтня 2022 року. Цю партію заснував відомий одіозними українофобськими заявами та діями польський політик Януш Корвін-Мікке.

37-річний Менцену має ступінь доктора економічних наук і є податковим консультантом.

Польський політик посідає скептичну позицію стосовно України, зокрема звинувачував її в "невдячності" владі та народу Польщі через допомогу після повномасштабного вторгнення Росії.

Хоча Менцен підтримував надання Україні військової підтримки, він також обтічно висловлювався стосовно заяв колег по "Конфедерації", які застерігали від "українізації" Польщі.

Чинний президент Польщі Анджей Дуда перебуває на посаді другий термін і не зможе взяти участь у виборах, які відбудуться навесні 2025 року.

Один із можливих кандидатів "Громадянської коаліції", яка нині перебуває при владі, та один із потенційних фаворитів цих виборів – чинний мер Варшави Рафал Тшасковський.

Читайте детально: Мер із президентськими амбіціями: хто може очолити Польщу після Анджея Дуди