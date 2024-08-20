Ультраправые в Польше выдвинули своего кандидата в президенты

Коалиция ультраправых политических партий Польши "Конфедерация" во вторник, 20 августа, определилась с кандидатом в президенты – им станет председатель партии "Новая надежда" Славомир Менцен.

Об этом в комментарии РАР сказал депутат польского Сейма от "Конфедерации" и один из ее руководителей Бартломей Пехо, пишет "Европейская правда".

По словам Пехо, кандидатуру Славомира Менцена выбрал Совет лидеров "Конфедерации" – это орган, состоящий из десятка ведущих членов коалиции.

Сам Менцен тоже подтвердил свое баллотирование в президенты Польши, распространив заявление коалиции ультраправых в X (Twitter).

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Славомир Менцен, ныне депутат польского Сейма, возглавляет "Новую надежду" с октября 2022 года. Эту партию основал известный одиозными украинофобскими заявлениями и действиями польский политик Януш Корвин-Микке.

37-летний Менцену имеет степень доктора экономических наук и является налоговым консультантом.

Польский политик занимает скептическую позицию в отношении Украины, в частности обвинял ее в "неблагодарности" власти и народу Польши за помощь после полномасштабного вторжения России.

Хотя Менцен поддерживал предоставление Украине военной поддержки, он также обтекаемо высказывался относительно заявлений коллег по "Конфедерации", которые предостерегали от "украинизации" Польши.

Действующий президент Польши Анджей Дуда находится в должности второй срок и не сможет принять участие в выборах, которые состоятся весной 2025 года.

Один из возможных кандидатов "Гражданской коалиции", которая сейчас находится у власти, и один из потенциальных фаворитов этих выборов – действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

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