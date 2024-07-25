У Румунії продовжать пошуки уламків російських "Шахедів"

Міністерство оборони Румунії заявило, що пошуки уламків російських дронів "Шахед" продовжаться у четвер, 25 липня.

Про це йдеться у заяві румунського оборонного відомства, інформує "Європейська правда".

У відомстві підтвердили, що уламки, які були ідентифіковані як частини безпілотника "Герань1/2" російського походження, були виявлені в одному з трьох місць, визначених як можливі райони падіння.

"Пошуки продовжаться сьогодні, щоб охопити всю територію. Наголошуємо, що всі місця, визначені як можливі райони інцидентів, знаходяться за межами населених пунктів і не зачіпають елементи інфраструктури", – наголосили в Міноборони.

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У міністерстві додали, що інформували та продовжують інформувати в режимі реального часу союзницькі структури про ситуації, що склалися внаслідок обстрілів.

Напередодні Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням "Шахедів". Також були відправлені фахівці для перевірки території довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки дронів.

Цієї ночі для населених пунктів над Дунаєм знову оголошували повітряну тривогу.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомляв, що на територію Румунії залетіли три російські дрони.