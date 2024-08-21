У Британії повідомили про атаку на нафтовий танкер біля берегів Ємену

Танкер з нафтопродуктами зазнав нападу двох невеликих катерів і був обстріляний трьома снарядами в Червоному морі біля берегів Ємену.

Про це поінформувало Агентство морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Серед 25 членів екіпажу, які перебували на борту, ніхто не постраждав, але судно під грецьким прапором втратило здатність маневрувати, додали в UKMTO.

Екіпаж судна повідомив, що до нього наблизилися два невеликих судна з приблизно 15 людьми на борту, після чого відбулася коротка перестрілка зі стрілецької зброї.

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Британська охоронна фірма Ambrey окремо повідомила про інцидент в тому ж районі, але не надала подальших подробиць.

У цьому регіоні діють пов'язані з Іраном бойовики-хусити, які здійснюють напади на міжнародне судноплавство з листопада минулого року на знак солідарності з угрупованням ХАМАС.

Минулого тижня. UKMTO зафіксувало спроби бойовиків-хуситів атакувати торговельне судно за допомогою надводних дронів.

Хусити застосовують безпілотники, балістичні та крилаті ракети для атак на американські збройні сили, торгові судна, їхні екіпажі в Червоному морі та Аденській затоці, а також цивільне населення в Ізраїлі.

У відповідь США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден. Із січня там почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.

У червні американське Міністерство фінансів викрило компанії з Китаю та Оману, які допомагали хуситам отримувати зброю.