В Британии сообщили об атаке на нефтяной танкер у берегов Йемена

Танкер с нефтепродуктами подвергся нападению двух небольших катеров и был обстрелян тремя снарядами в Красном море у берегов Йемена.

Об этом проинформировало Агентство морских торговых операций Великобритании (UKMTO), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Среди 25 членов экипажа, находившихся на борту, никто не пострадал, но судно под греческим флагом потеряло способность маневрировать, добавили в UKMTO.

Экипаж судна сообщил, что к нему приблизились два небольших судна с примерно 15 людьми на борту, после чего произошла короткая перестрелка из стрелкового оружия.

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Британская охранная фирма Ambrey отдельно сообщила об инциденте в том же районе, но не предоставила дальнейших подробностей.

В этом регионе действуют связанные с Ираном боевики-хуситы, которые совершают нападения на международное судоходство с ноября прошлого года в знак солидарности с группировкой ХАМАС.

На прошлой неделе. UKMTO зафиксировало попытки боевиков-хуситов атаковать торговое судно с помощью надводных дронов.

Хуситы применяют беспилотники, баллистические и крылатые ракеты для атак на американские вооруженные силы, торговые суда, их экипажи в Красном море и Аденском заливе, а также гражданское население в Израиле.

В ответ США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов. С января там начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.

В июне американское Министерство финансов разоблачило компании из Китая и Омана, которые помогали хуситам получать оружие.