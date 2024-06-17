США викрили мережу постачання зброї хуситам, які атакують судна в Червоному морі

Міністерство фінансів США 17 червня оголосило про санкції проти двох фізичних і п'яти юридичних осіб, які сприяли закупівлі зброї для повстанців-хуситів у Ємені, що з минулого року атакують комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві американського Мінфіну.

Під нові обмеження США потрапили пов’язані з хуситами особи в Китаї та Омані, що продавали їм зброю через підставні компанії.

Також у санкційному списку згадане судно OTARIA під прапором Камеруну, яким керує компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів і капітаном якого є В'ячеслав Салига, яке наприкінці травня перевезло вантажі на десятки мільйонів доларів на користь хуситів.

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"Безперервні, невибіркові та безрозсудні напади хуситів на беззбройні комерційні судна стали можливими завдяки доступу до ключових компонентів, необхідних для виробництва їхніх ракет та дронів", – заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

У лютому США оголосили єменських хуситів, підтримуваних Іраном, терористичною групою.

Нагадаємо, США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден під кінець 2023 року, після того, як атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хусити почали створювати загрозу для цього торгового шляху. Із січня у регіоні почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.