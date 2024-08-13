Британія зафіксувала атаки хуситів на торговельне судно біля берегів Ємену

Агентство морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) зафіксувало спроби бойовиків-хуситів атакувати торговельне судно за допомогою надводних дронів.

Заяву UKMTO наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою, капітан судна повідомив, що його атакував надводний дрон, який був успішно виведений з ладу приблизно за 116 км на південний захід від єменської Ходейди.

Судно також повідомило про два вибухи в безпосередній близькості від нього.

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В UKMTO додали, що інше судно, розташоване за 179 км на північний захід від єменського портового міста Ходейда, повідомило про вибух неподалік.

Судна і екіпажі, які брали участь в обох інцидентах, перебувають у безпеці і прямують до наступного порту.

Напади хуситів викликали удари у відповідь з боку США і Великої Британії і порушили світову торгівлю, оскільки судновласники перенаправляють судна подалі від Червоного моря і Суецького каналу, щоб плавати довшим маршрутом навколо південного краю Африки.

З минулого листопада хусити застосовують безпілотники, балістичні та крилаті ракети для атак на американські збройні сили, торгові судна, їхні екіпажі в Червоному морі та Аденській затоці, а також цивільне населення в Ізраїлі.

У відповідь США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден. Із січня там почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.

У червні американське Міністерство фінансів викрило компанії з Китаю та Оману, які допомагали хуситам отримувати зброю.