Словацький експорт у дружні до Росії країни зріс майже удвічі

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну словацький експорт у дружні до Росії країни зріс удвічі.

Про це повідомив словацький Центр розслідувань Яна Куцяка (ICJK), пише "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Європейський Союз та інші країни наклали на Росію обширні санкції, щоб послабити російську економіку і змусити Москву припинити агресію.

ICJK проаналізував дані cтатистичного управління щодо експорту, і результати показують, що Словаччина практично подвоїла експорт до Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану у 2023 році, а також – до Об'єднаних Арабських Еміратів і Туреччини.

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Експорт до цих країн зріс з одного мільярда євро до війни до 1,89 мільярда євро у 2023 році.

Експорт до Росії впав майже на таку ж суму – з 1,3 мільярда євро у 2021 році до 349 мільйонів у 2023 році.

У фінансовому звіті ICJK підтвердили, що фіксують зростання експорту стратегічних товарів до дружніх до Росії країн. Однак експорт таких товарів до Туреччини та країн Центральної Азії не заборонений.

На думку експертів, це може бути способом обходу санкцій, і через ці країни товари йдуть до Росії.

В останні місяці Захід робить усе більший наголос на закритті лазівок, які дозволяють ухилятись від антиросійських санкцій.

Нещодавно агентство Reuters повідомило, що до РФ попри санкції і далі надходить готівкова валюта на мільярди доларів і євро.