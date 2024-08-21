Словацкий экспорт в дружественные России страны вырос почти вдвое

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину словацкий экспорт в дружественные России страны вырос вдвое.

Об этом сообщил словацкий Центр расследований Яна Куцяка (ICJK), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Европейский Союз и другие страны наложили на Россию обширные санкции, чтобы ослабить российскую экономику и заставить Москву прекратить агрессию.

ICJK проанализировал данные статистического управления по экспорту, и результаты показывают, что Словакия практически удвоила экспорт в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в 2023 году, а также – в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию.

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Экспорт в эти страны вырос с одного миллиарда евро до войны до 1,89 миллиарда евро в 2023 году.

Экспорт в Россию упал почти на такую же сумму – с 1,3 миллиарда евро в 2021 году до 349 миллионов в 2023 году.

В финансовом отчете ICJK подтвердили, что фиксируют рост экспорта стратегических товаров в дружественные России страны. Однако экспорт таких товаров в Турцию и страны Центральной Азии не запрещен.

По мнению экспертов, это может быть способом обхода санкций, и через эти страны товары идут в Россию.

В последние месяцы Запад делает все больший упор на закрытии лазеек, которые позволяют уклоняться от антироссийских санкций.

Недавно агентство Reuters сообщило, что в РФ, несмотря на санкции, продолжает поступать наличная валюта на миллиарды долларов и евро.