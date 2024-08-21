Президент Чехии поддержал "компромисс" по украинским территориям, если это остановит войну

Президент Чехии Петр Павел считает возможным временный "компромисс" в отношении оккупированных Россией украинских территорий, если он позволит остановить войну, и подчеркивает необходимость принятия Украины в НАТО в случае такого компромисса.

Об этом он сказал в подкасте PoliTalk, текстовую версию которого публикует Novinky, пишет "Европейская правда".

Павел высказался относительно справедливого мира в Украине. По его словам, если такой мир представить в категории 100 процентов или ничего, то он означал бы восстановление полного контроля Украины над своей территорией, включая Крым.

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"Но это, как мы все, наверное, чувствуем, является скорее иллюзией. Реальность будет несколько иной. Мы должны говорить о желании максимально приблизиться к справедливому миру", – отметил чешский президент.

В случае мирных переговоров, по его мнению, скорее всего речь будет идти о том, что Россия надолго оккупирует часть украинской территории.

"С точки зрения демократических стран, которые подписываются под уважением к международному праву и Уставу ООН, мы должны уважать договоренности между воюющими сторонами, но мы не примем изменение международных границ на основе агрессии. Мы будем считать территории, оккупированные Россией, временно оккупированными", – отметил Павел.

Он подчеркнул: цель, конечно, заключается в том, чтобы Украина освободила как можно большую часть своей территории.

"С другой стороны, мы все осознаем, что Россия – это не просто страна, это страна, которая имеет огромный ядерный арсенал, огромные военные и материальные ресурсы. Россия могла бы вести войну такой интенсивности в течение многих-многих лет, и, конечно, никто в этом не заинтересован. Поэтому если ценой за прекращение конфликта будет какое-то временное решение, которое является компромиссом, то я думаю, что это хорошая идея пойти по этому пути", – сказал Павел.

Он подчеркнул, что в случае такого сценария должно последовать не только принятие Украины в ЕС, но и принятие Украины в НАТО, поскольку оставить Украину в вакууме безопасности означало бы подписаться под будущим конфликтом.

Павел не считает, что полное восстановление контроля Киева над всей украинской территорией должно быть обязательным условием членства Украины в НАТО.

"Если будет проведена какая-то административная граница, то мы можем рассматривать эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент", – сказал Павел.

В этом же подкасте Павел назвал трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" законной целью для атаки в российско-украинской войне, хотя подчеркнул, что у него нет доказательств о причастности к их подрыву Украины.

Он также поделился своими соображениями относительно того, когда может закончиться война России против Украины.