Угорщина пояснила ЄС, що не вважає загрозою спрощений в’їзд росіян і білорусів

Угорський уряд із запізненням відповів Європейській комісії на прохання роз’яснити рішення спростити в’їзд для громадян Росії та Білорусі.

Листа на ім’я єврокомісарки з внутрішніх справ Ілви Йоганссон опублікував міністр у справах ЄС уряду Угорщини Янош Бока, повідомляє "Європейська правда".

У листі Угорщина запевняє, що застосовуватиме "таку саму міграційну та безпекову перевірку для заяв" росіян і білорусів на надання їм так званої Національної карти, "як і у випадку з іншими дозволами на проживання".

"Національна карта буде видаватися згідно з відповідною нормативною базою ЄС і з належним урахуванням можливих ризиків, пов'язаних з безпекою. У цьому сенсі угорське законодавство і практика, проти яких Комісія досі не заперечувала, не змінилися", – йдеться там.

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Будапешт також запевнив, що й далі приділятиме значну увагу "захисту своєї національної безпеки та безпеки Шенгенської зони в цілому".

У липні Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, включаючи Росію і Білорусь, які зможуть в'їжджати до Угорщини без безпекових перевірок або інших обмежень.

Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.

Рішення Угорщини викликало резонанс і критику з боку багатьох держав ЄС, водночас голова угорського МЗС Петер Сійярто запевнив, що воно не становить ризику для Шенгенської зони.