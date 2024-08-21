Венгрия объяснила ЕС, что не считает угрозой упрощенный въезд россиян и белорусов

Венгерское правительство с опозданием ответило Европейской комиссии на просьбу разъяснить решение упростить въезд для граждан России и Беларуси.

Письмо на имя еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон опубликовал министр по делам ЕС правительства Венгрии Янош Бока, сообщает "Европейская правда".

В письме Венгрия уверяет, что будет применять "такую же миграционную и безопасность проверку для заявлений" россиян и белорусов на предоставление им так называемой Национальной карты, "как и в случае с другими разрешениями на проживание".

"Национальная карта будет выдаваться согласно соответствующей нормативной базе ЕС и с надлежащим учетом возможных рисков, связанных с безопасностью. В этом смысле венгерское законодательство и практика, против которых Комиссия до сих пор не возражала, не изменились", – говорится там.

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Будапешт также заверил, что и дальше будет уделять значительное внимание "защите своей национальной безопасности и безопасности Шенгенской зоны в целом".

В июле Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий.

Решение Венгрии вызвало резонанс и критику со стороны многих государств ЕС, в то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто заверил, что оно не представляет риска для Шенгенской зоны.