Брюссель підтвердив, що Угорщина проігнорувала дедлайн для роз'яснення в'їзду росіян і білорусів

У Єврокомісії підтвердили, що Угорщина досі не надала пояснень ЄС щодо свого рішення спростити вимоги в'їзду для громадян РФ та Білорусі.

Про це заявила у вівторок на брифінгу в Брюсселі речниця ЄК Аніта Гіппер, пише "Європейська правда".

У понеділок, 19 серпня, закінчився термін, встановлений Єврокомісією, аби Угорщина надала відповіді на питання про пом'якшення умов в'їзду для громадян Росії та Білорусі. ЗМІ раніше повідомили, що Будапешт не надіслав відповідь. Речниця це підтвердила.

"Справді, ми поки не отримали відповідь. Як ми розуміємо, відповідь готується. Ми підтримуємо контакт з угорською владою", – сказала Гіппер.

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Вона не повідомила, чи отримав Брюссель інформацію від Будапешта, коли буде надана очікувана відповідь.

У ЄК відмовились спекулювати, чи можуть Угорщину виключити з Шенгенської зони, якщо вона не співпрацюватиме у цьому питанні.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на початку серпня надіслала лист своєму угорському колезі Шандору Пінтеру з проханням пояснити зміни, внесені до імміграційної схеми країни.

У ньому Йоганссон попросила Будапешт відповісти на додаток із запитаннями "не пізніше 19 серпня".

Країни Балтії та Північної Європи звернулися до Єврокомісії з листом, в якому висловили занепокоєння рішенням Угорщини про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

Глава угорського МЗС Петер Сійярто переконаний, що рішення Будапешта щодо спрощеного в'їзду для росіян та білорусів, не становить ризику для Шенгенської зони.