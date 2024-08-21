Греція за добу підібрала в морі майже 150 мігрантів

Грецька Берегова охорона за останню добу врятувала майже 150 мігрантів, які намагалися дістатися країни через море на невеликих човнах.

Про це йдеться в заяві відомства, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що напередодні ввечері, 20 серпня, біля острова Лесбос у східній частині Егейського моря зазнало лиха судно.

Три патрульні судна Берегової охорони Греції підібрали 67 чоловіків, 27 жінок і 21 дитину, яких доставили до центру прийому мігрантів на Лесбосі. Човен затонув невдовзі після того, як з нього забрали людей.

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Зазначається, що це була одна з найбільших груп мігрантів на одному човні, що прибули на Лесбос із Туреччини за останні місяці.

Окремо Берегова охорона Греції врятувала 25 чоловіків і сімох хлопчиків, які були на човні, що зазнав аварії за 30 морських миль на південь від Криту. Мігранти розповіли, що три перетинали Середземне море після посадки на судно на сході Лівії.

Двох із них грецькі правоохоронці заарештували за підозрою в приналежності до угруповання, яке організувало рейс.

За даними ООН, з початку року до Греції прибули майже 30 тисяч мігрантів, більшість із них – громадяни Афганістану, Сирії та Єгипту. Це дещо менше, ніж після сплеску попереднього року.

Грецькі рятувальники час від час повідомляють про порятунок шукачів притулку, які намагаються дістатись країн на малих човнах.