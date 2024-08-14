Біля узбережжя Криту врятували 52 мігрантів

Співробітники берегової охорони Греції врятували 52 мігрантів біля південного узбережжя Криту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Мігрантів, помічених рано-вранці в морській акваторії на південь від села Калой Ліменес, планують перевезти в одне з місць утримання шукачів притулку в Іракліоні.

За їхніми словами, це громадяни Судану та Єгипту, які перебували на надувному човні і покликали на допомогу за номером 112.

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На місце події негайно прибули рятувальники берегової охорони, які доставили їх до Калой Ліменес.

Нагадаємо, понад 700 мігрантів на невеликих човнах перетнули Ла-Манш до Британії в неділю, що є найвищим показником за один день відтоді, як прем'єр-міністр Кір Стармер прийшов до влади з обіцянкою боротися з контрабандистами.

А у Франції кажуть про значне спадання кількості мігрантів, які намагаються перейти італо-французький кордон.