Греція врятувала десятки мігрантів у Середземному морі
Берегова охорона Греції у вівторок повідомила, що врятувала 75 мігрантів у Середземному морі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Мігрантів рятували поблизу півострова Пелопоннес – району, де минулого року сталась одна з найбільш смертоносних аварій судна, внаслідок якої могли загинути 600 осіб.
У береговій охороні розповіли, що у вівторок врятували людей з борту вітрильника на південний захід від прибережного міста Пілос на Пелопоннесі. Усіх доправлять у порт Каламата.
При цьому у береговій охороні не назвали ні національності врятованих мігрантів, ні пункт їхнього відправлення.
Нагадаємо, минулими вихідними двоє мігрантів померли після того, як їх врятувала берегова охорона Італії у Середземному морі біля східного узбережжя Сицилії.
А наприкінці липня мігрант загинув під час спроби перетнути протоку Ла-Манш і потрапити до Великої Британії.