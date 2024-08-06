Греція врятувала десятки мігрантів у Середземному морі

Берегова охорона Греції у вівторок повідомила, що врятувала 75 мігрантів у Середземному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Мігрантів рятували поблизу півострова Пелопоннес – району, де минулого року сталась одна з найбільш смертоносних аварій судна, внаслідок якої могли загинути 600 осіб.

У береговій охороні розповіли, що у вівторок врятували людей з борту вітрильника на південний захід від прибережного міста Пілос на Пелопоннесі. Усіх доправлять у порт Каламата.

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При цьому у береговій охороні не назвали ні національності врятованих мігрантів, ні пункт їхнього відправлення.

Нагадаємо, минулими вихідними двоє мігрантів померли після того, як їх врятувала берегова охорона Італії у Середземному морі біля східного узбережжя Сицилії.

А наприкінці липня мігрант загинув під час спроби перетнути протоку Ла-Манш і потрапити до Великої Британії.