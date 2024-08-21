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Греция за сутки подобрала в море почти 150 мигрантов

Новости — Среда, 21 августа 2024, 20:54 — Олег Павлюк

Греческая Береговая охрана за последние сутки спасла почти 150 мигрантов, которые пытались добраться до страны через море на небольших лодках.

Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что накануне вечером, 20 августа, возле острова Лесбос в восточной части Эгейского моря потерпело бедствие судно.

Три патрульных судна Береговой охраны Греции подобрали 67 мужчин, 27 женщин и 21 ребенка, которых доставили в центр приема мигрантов на Лесбосе. Лодка затонула вскоре после того, как с нее забрали людей.

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Отмечается, что это была одна из крупнейших групп мигрантов на одной лодке, прибывших на Лесбос из Турции за последние месяцы.

Отдельно Береговая охрана Греции спасла 25 мужчин и семерых мальчиков, которые были на лодке, потерпевшей крушение в 30 морских милях к югу от Крита. Мигранты рассказали, что три пересекали Средиземное море после посадки на судно на востоке Ливии.

Двух из них греческие правоохранители арестовали по подозрению в принадлежности к группировке, которая организовала рейс.

По данным ООН, с начала года в Грецию прибыли почти 30 тысяч мигрантов, большинство из них – граждане Афганистана, Сирии и Египта. Это несколько меньше, чем после всплеска предыдущего года.

Греческие спасатели время от времени сообщают о спасении искателей убежища, которые пытаются добраться до стран на малых лодках.

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Греция миграционный кризис
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