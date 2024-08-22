Швеція, Норвегія і Данія домовились поглибити співпрацю для боротьби зі злочинністю

Швеція, Норвегія і Данія хочуть посилити регіональну співпрацю для боротьби зі злочинністю, заявили міністри юстиції цих країн на зустрічі в Копенгагені на тлі сплеску залучення неповнолітніх до діяльності шведських банд.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч у Копенгагені була викликана нещодавньою хвилею насильства в Данії та Норвегії за участю шведських банд, куди залучають неповнолітніх.

Міністри юстиції Данії та Швеції пообіцяли посилити співпрацю поліції та боротьбу з неправомірним використанням цифрових каналів організованою злочинністю.

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Міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер наголосив на залученні молоді, зазначивши, що "цифрові канали були використані для вербування молодих людей".

"Ми знаємо, що бандитизм не має меж, тому ми повинні активізувати наші зусилля", – заявив своєю чергою міністр юстиції Данії Петер Хуммельгаард.

За його словами, з квітня було зафіксовано 25 випадків, коли данські злочинці наймали шведських молодих людей для здійснення злочинних дій.

Також у Копенгагені міністерка юстиції та порятунку Норвегії Емілія Енгер Мель оголосила, що норвезька та шведська поліція розпочнуть спільне патрулювання для вирішення проблеми бандитського насильства, що походить зі Швеції.

"Ми домовимося про те, щоб поліція могла проводити спільні операції і спільне патрулювання зі шведською поліцією більшою мірою. Поліція сама дала зрозуміти, що хоче цього", – сказала вона.

Спільне патрулювання відбуватиметься переважно на території Швеції на прохання шведської поліції.

Крім того, норвезька поліція направить співробітників норвезької кримінальної поліції (Kripos) до Національного оперативного підрозділу Швеції, щоб сприяти транскордонному обміну знаннями.

Боротьба зі шведською організованою злочинністю особливо цікавить норвезьку владу через нещодавнє виявлення шведських злочинних осередків у кожному регіоні Норвегії.

Тим часом у Стокгольмі створюється Північний центр, в якому працюватимуть поліцейські з Фінляндії, Норвегії та Данії. Норвезькі та фінські офіцери вже задіяні, а данські приєднаються за кілька тижнів.

За останній час за підозрами у причетності до різних інцидентів у Данії затримали п’ятьох молодих шведів.

Остання хвиля насильницьких інцидентів пов’язана з протистоянням злочинних груп, дотичних до наркоторгівлі. Злочинці намагаються вербувати підлітків на різні завдання через Telegram, Instagram і Tiktok, обіцяючи "швидкі гроші".

На цьому тлі Данія посилила перевірки на кордоні зі Швецією.