Швеція екстрадує до Данії двох своїх громадян, підозрюваних у причетності до вибуху

Швеція погодилась на екстрадицію до Данії двох своїх громадян, яких підозрюють у причетності до підриву кіоска у Копенгагені.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Інцидент у Копенгагені стався ввечері у вівторок на площі Ганса Кнудсена. За версією поліції, у торговому кіоску стався вибух після того, як туди вкинули вибуховий пристрій. Про загиблих чи постраждалих не повідомляли.

Поліція одразу погналася за підозрюваними, які втікали на авто. Їх зупинили зі шведського боку Ересунського мосту і затримали, це сталося ще у середу.

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Речник шведської поліції підтвердив журналістам, що обоє – громадяни Швеції, хлопець і дівчина віком близько 25 років, та що їх екстрадують до Данії.

Нагадаємо, у середу в шведському місті Лінчепінг перекривали вулиці через два підозрілі об’єкти, які могли бути вибухівкою. Згодом повідомили, що у пакунках не було нічого небезпечного.

У липні на вокзалі Стокгольма затримали двох людей, що везли вибухівку.