Данія посилила прикордонний контроль зі Швецією для боротьби зі злочинністю

Данія розпочинає посилені прикордонні перевірки на кордоні зі Швецією у рамках протидії злочинності.

Як повідомляє DR, про це оголосив міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор, пише "Європейська правда".

Міністр заявив, що таке рішення ухвалили з огляду на серйозність ситуації останнім часом. За попередній тиждень затримали п’ятьох молодих шведів, підозрюваних у причетності до різних інцидентів у Данії.

Серед іншого, поліція посилить фізичний контроль, а також моніторинг через камери, що сканують автомобільні номери.

Реклама:

"Ми посилюємо спостереження частково для того, щоб підвищити безпеку, а частково – щоб зупиняти найнятих у Швеції підлітків, які приїздили до Копенгагена виконувати завдання, пов’язані з боротьбою кримінальних угруповань", – сказав міністр.

Попереднього дня він заявляв про 25 таких випадків з квітня цього року.

"Є люди, які перебувають за межами західних країн – у Лівані, Дубаї, Іраку, що "смикають за нитки" і ведуть боротьбу одне з одним у Копенгагені. Ми не збираємося миритися з цим", – додав міністр.

Як вже повідомляли, данська і шведська поліція анонсували поглиблену співпрацю для протидії транскордонній злочинності, що включатиме у тому числі розташування представників поліції на території одне одного.