Швеция, Норвегия и Дания договорились углубить сотрудничество для борьбы с преступностью

Швеция, Норвегия и Дания хотят усилить региональное сотрудничество для борьбы с преступностью, заявили министры юстиции этих стран на встрече в Копенгагене на фоне всплеска привлечения несовершеннолетних к деятельности шведских банд.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Встреча в Копенгагене была вызвана недавней волной насилия в Дании и Норвегии с участием шведских банд, куда привлекают несовершеннолетних.

Министры юстиции Дании и Швеции пообещали усилить сотрудничество полиции и борьбу с неправомерным использованием цифровых каналов организованной преступностью.

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Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер отметил привлечение молодежи, отметив, что "цифровые каналы были использованы для вербовки молодых людей".

"Мы знаем, что бандитизм не имеет границ, поэтому мы должны активизировать наши усилия", – заявил в свою очередь министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард.

По его словам, с апреля было зафиксировано 25 случаев, когда датские преступники нанимали шведских молодых людей для совершения преступных действий.

Также в Копенгагене министр юстиции и спасения Норвегии Эмилия Энгер Мель объявила, что норвежская и шведская полиция начнут совместное патрулирование для решения проблемы бандитского насилия, происходящего из Швеции.

"Мы договоримся о том, чтобы полиция могла проводить совместные операции и совместное патрулирование со шведской полицией в большей степени. Полиция сама дала понять, что хочет этого", – сказала она.

Совместное патрулирование будет происходить преимущественно на территории Швеции по просьбе шведской полиции.

Кроме того, норвежская полиция направит сотрудников норвежской криминальной полиции (Kripos) в Национальное оперативное подразделение Швеции, чтобы способствовать трансграничному обмену знаниями.

Борьба со шведской организованной преступностью особенно интересует норвежские власти из-за недавнего выявления шведских преступных ячеек в каждом регионе Норвегии.

Тем временем в Стокгольме создается Северный центр, в котором будут работать полицейские из Финляндии, Норвегии и Дании. Норвежские и финские офицеры уже задействованы, а датские присоединятся через несколько недель.

За последнее время по подозрениям в причастности к различным инцидентам в Дании задержали пятерых молодых шведов.

Последняя волна насильственных инцидентов связана с противостоянием преступных групп, имеющих отношение к наркоторговле. Преступники пытаются вербовать подростков на различные задания через Telegram, Instagram и Tiktok, обещая "быстрые деньги".

На этом фоне Дания усилила проверки на границе со Швецией.