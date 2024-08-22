Основатель правящей партии Грузии заявил о возможном воссоединении территорий в "любой момент"

Грузинский пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили, основатель партии власти "Грузинская мечта" накануне парламентских выборов 26 октября заявил, что на повестке дня в любой момент может встать вопрос о восстановлении территориальной целостности страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Иванишвили сказал на предвыборной встрече с избирателями в Мцхете, сообщил портал SOVA.

По словам Иванишвили, учитывая ситуацию в мире и в регионе Южного Кавказа "в любой момент на повестку дня может быть поставлен вопрос о восстановлении территориальной целостности Грузии", что потребует внесения поправок в конституцию.

Для этого, утверждает Иванишвили, "Грузинской мечте" необходимо конституционное большинство в парламенте и победа над оппозицией, в частности, "Национальным движением", основанным Михеилом Саакашвили.

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"Национальное движение" однозначно пойдет вразрез с национальными интересами и создаст препятствия на пути восстановления территориальной целостности, чего допустить нельзя. Соответственно, "Грузинская мечта" должна иметь конституционное большинство в парламенте следующего созыва, чтобы в случае необходимости беспрепятственно осуществить конституционные изменения, необходимые для восстановления территориальной целостности", – заявил он.

Накануне октябрьских выборов в парламент "Грузинская мечта" заявила о планах внести изменения в конституцию для "мирного воссоединения территорий".

Этот пункт спровоцировал жесткую реакцию оппозиции с предположениями, что в нем содержатся намеки на тайные переговоры с Москвой и подготовку к каким-то уступкам.

Детали читайте в статье о том, как власти Грузии планируют "узаконить" свою дружбу с Россией.