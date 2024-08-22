Президентка Молдови оголосила, що позмагається за другий термін

Чинна президентка Молдови Мая Санду офіційно оголосила про свій вступ у президентські перегони.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує молдовське видання Newsmaker.

Вона балотуватиметься від своєї партії "Дія і солідарність" (PAS).

"У 2024 році ми ухвалимо найважливіше рішення для країни з моменту незалежності. Ми визначимо наш зовнішній курс на референдумі.

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Я впевнена, що наш народ обирає мир і свободу. Також у 2024 році ми обираємо президента. Моя програма зрозуміла: кращі умови для життя і взаєморозуміння", – сказала Санду.

Незважаючи на те, що Санду – кандидатка від PAS, на її логотипі немає згадки про партію. Гасло кандидатки – "Мая Санду для Молдови".

Тепер ініціативну групу Маї Санду має зареєструвати Центрвиборчком. Після цього треба буде зібрати щонайменше 15 тисяч і щонайбільше 25 тисяч підписів у щонайменше половині адміністративно-територіальних одиниць. Тільки після цього ЦВК зможе офіційно зареєструвати Санду кандидаткою.

Нагадаємо, 1 серпня в Молдові розпочався передвиборчий період перед президентськими виборами і референдумом про євроінтеграцію, які пройдуть 20 жовтня.

Чинна влада поєднала голосування за президента із референдумом, аби мобілізувати проєвропейського виборця, який зможе проголосувати і за переобрання Санду.

Детально про це у статті: План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента.