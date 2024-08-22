Президент Молдовы объявила, что поборется за второй срок

Действующий президент Молдовы Майя Санду официально объявила о своем вступлении в президентскую гонку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует молдовское издание Newsmaker.

Она будет баллотироваться от своей партии "Действие и солидарность" (PAS).

"В 2024 году мы примем важнейшее решение для страны с момента независимости. Мы определим наш внешний курс на референдуме.

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Я уверена, что наш народ выбирает мир и свободу. Также в 2024 году мы выбираем президента. Моя программа понятна: лучшие условия для жизни и взаимопонимание", – сказала Санду.

Несмотря на то, что Санду – кандидат от PAS, на ее логотипе нет упоминания об этой партии. Слоган кандидата – "Майя Санду для Молдовы".

Теперь инициативную группу Майи Санду должен зарегистрировать Центризбирком. После этого надо будет собрать не менее 15 тысяч и не более 25 тысяч подписей в не менее чем половине административно-территориальных единиц. Только после этого ЦИК сможет официально зарегистрировать Санду кандидатом.

Напомним, 1 августа в Молдове начался предвыборный период перед президентскими выборами и референдумом о евроинтеграции, которые пройдут 20 октября.

Действующая власть соединила голосование за президента с референдумом, чтобы мобилизовать проевропейского избирателя, который сможет проголосовать и за переизбрание Санду.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и статье План "Победа" для Молдовы: как в РФ хотят одолеть Санду на выборах президента.