Макрон збирається до Сербії: говоритиме про ШІ та економіку

Президент Франції Емманюель Макрон наприкінці серпня здійснить візит до Сербії, щоб обговорити зміцнення економічних зв'язків між країнами і роль Белграда в секторі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Єлисейський палац, інформує "Європейська правда".

У 2025 році Сербія очолить Глобальне партнерство зі штучного інтелекту – ініціативу, створену Макроном і прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо для контролю за відповідальним розвитком ШІ.

В ході візиту 29-30 серпня Макрон проведе переговори з президентом Сербії Александром Вучичем.

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"Обидва лідери також працюватимуть над питаннями, пов'язаними зі штучним інтелектом, враховуючи, що Сербія головуватиме в Глобальному партнерстві зі штучного інтелекту, а Франція прийматиме Саміт з питань штучного інтелекту в 2025 році", – йдеться в повідомленні.

Візит Макрона відбувається більш ніж через місяць після того, як німецький канцлер Олаф Шольц у Белграді підписав угоду щодо імпорту літію.

Після рішення про поновлення планів видобутку мешканці Сербії почали нову хвилю протестів. Протестувальники вимагають від уряду цілковито заборонити видобуток літію на території країни.

Деталі читайте у статті: Сербія повстала проти угоди з ЄС: що стоїть за масштабними екологічними протестами у Белграді