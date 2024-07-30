У Сербії пройшли протести проти перезапуску літієвої шахти

У Сербії в понеділок відбулися масові протести проти видобутку літію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Сербія має великі поклади літію поблизу західного міста Лозниця. Одак проєкт видобутку англо-австралійського гірничодобувного гіганта Rio Tinto став багаторічною політичною лінією розлому в країні.

Скандуючи "Rio Tinto, геть!", сотні протестувальників пройшли вулицями міст Аранджеловац, Сабац, Кралево та Ліг. У трьох маршах взяли участь щонайменше тисяча осіб.

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Звертаючись до учасників маршу в Кралево, екологічна активістка Небойша Кованджич заявила, що сербська "влада працює в своїх інтересах, а не в інтересах громадян". "Окрім усіх установ, вони окупували наші річки, наші ліси", – сказала Кованджич.

Колись закрита шахта поблизу Лозниці займає центральне місце в угоді, підписаній цього місяця між Європейським Союзом і Сербією щодо розвитку поставок літію, який розглядається як важливий будівельний матеріал для переходу Європи до "зеленої" економіки.

Але угода виявилася непопулярною серед сербів, занепокоєних забрудненням довкілля, здоров'ям населення та впливом проєкту на довкілля.

Поклади літію поблизу Лозниці були відкриті у 2004 році, але тижні протестів змусили уряд зупинити проєкт у 2022 році.

16 липня сербський уряд дав "зелене світло" на перезапуск проєкту, що викликало нову хвилю демонстрацій. 19 липня Європейський Союз і Сербія підписали угоду про постачання матеріалів для акумуляторів.

Сербська неурядова організація "Архів громадських зібрань" заявила, що висока явка на протестах свідчить про масштаби опозиції до проєкту.

Вказуючи на кількість залучених громадян, організація заявила, що, "без сумніву, відбулася надзвичайно висока мобілізація місцевих громад, чого раніше не траплялося в попередніх протестних рухах у Сербії".