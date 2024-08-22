Макрон собирается в Сербию: будет говорить об ИИ и экономике

Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце августа совершит визит в Сербию, чтобы обсудить укрепление экономических связей между странами и роль Белграда в секторе искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, информирует "Европейская правда".

В 2025 году Сербия возглавит Глобальное партнерство по искусственному интеллекту – инициативу, созданную Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо для контроля за ответственным развитием ИИ.

В ходе визита 29-30 августа Макрон проведет переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем.

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"Оба лидера также будут работать над вопросами, связанными с искусственным интеллектом, учитывая, что Сербия будет председательствовать в Глобальном партнерстве по искусственному интеллекту, а Франция будет принимать Саммит по вопросам искусственного интеллекта в 2025 году", – говорится в сообщении.

Визит Макрона происходит более чем через месяц после того, как немецкий канцлер Олаф Шольц в Белграде подписал соглашение по импорту лития.

После решения о возобновлении планов добычи жители Сербии начали новую волну протестов. Протестующие требуют от правительства полностью запретить добычу лития на территории страны.

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