Шольц прибув до Сербії для підписання угоди щодо імпорту літію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Белграда, де зустрінеться с президентом Сербії Александаром Вучичем у п'ятницю для підписання угоди про співпрацю у створенні критично важливої шахти з видобутку літію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Шольц, Вучич та віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович мають укласти угоду про стратегічне партнерство з видобутку літію на північному заході Сербії разом з австралійським гірничодобувним гігантом Rio Tinto.

Канцлер прибув до Белграда в четвер пізно ввечері після участі у саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії. В аеропорту його зустрів президент Сербії.

Реклама:

Шольц розглядає угоду з Белградом як шанс зменшити залежність Європи від Китаю щодо критично важливої сировини.

Для Вучича це партнерство може допомогти позиціонувати економіку країни як ключову опору європейського "зеленого" переходу, приносячи дохід, інвестиції та робочі місця.

Це також може покращити зв'язки країни з Євросоюзом, які дещо погіршилися в останні роки, попри статус Сербії як кандидата на вступ до ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розглядала можливість приєднатися до поїздки, але її участь була невизначеною через необхідність забезпечити своє переобрання на другий термін на голосуванні в Європейському парламенті, що, зрештою, відбулося в четвер.

Цього тижня уряд Сербії оголосив, що відновить роботу над суперечливим проєктом з видобутку літію на заході країни після того, як минулого тижня конституційний суд скасував попереднє рішення про припинення робіт.

Попередній уряд у Белграді зупинив проєкт і скасував ліцензії, видані британсько-австралійському гірничодобувному гіганту Rio Tinto після масових протестів понад два роки тому.

Шахта Ядар, розташована поблизу міста Лозниця на заході Сербії, містить одні з найбільших в Європі покладів літію.

Нагадаємо, минулого року ЗМІ писали, що Євросоюз до 2030 року може потрапити в таку ж залежність від Китаю щодо літій-іонних батарей та паливних елементів, як і у випадку з російськими енергоносіями до повномасштабної війни проти України.

Також міністри енергетики Європейського Союзу домовилися про реформування спільного ринку електроенергії.