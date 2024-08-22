Правительство Финляндии инициирует полный запрет на покупку недвижимости россиянами

Министерство обороны Финляндии завершило разработку законопроекта, которым предлагается полностью запретить операции с недвижимостью в стране для российских граждан и юрлиц.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Iltalehti, об этом заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен.

Как пояснил Хяккянен, покупка недвижимости в Финляндии является частью попыток России повлиять на финскую власть, а ее запрет также оправдан, учитывая полномасштабную российскую агрессию против Украины.

"Мы подготовили законопроект о полном запрете на операции с российской недвижимостью. В качестве исключения гражданам России, проживающим в Финляндии с постоянным видом на жительство, будет разрешено покупать недвижимость. В противном случае будет полный запрет", – добавил он.

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В случае принятия законопроекта гражданам России больше не будет разрешено покупать, например, отдельные дома, дачи, землю, коммерческую недвижимость и склады в Финляндии.

"Я считаю, что существует потребность в полном запрете. Юридическое обоснование заключается в том, что лица или компании из страны, которая находится в состоянии войны, то есть России, не могут покупать недвижимость в Финляндии", – считает финский министр обороны.

Напомним, что в Финляндии еще с 2020 года для покупки недвижимости иностранцами требуется одобрение Министерства обороны.

Министерство обороны Финляндии обосновывает негативные решения о разрешении на покупку недвижимости, среди прочего, угрозами национальной обороне или защиты территориальной целостности.

В начале года финское правительство инициировало законопроект, который запретит покупку для граждан России.