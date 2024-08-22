Литва отримала від США ще 150 сучасних тактичних позашляховиків

До Литви прибула із США нова партія сучасних броньованих тактичних позашляховиків JLTV.

Про це оголосили у Міністерстві оборони Литви, пише "Європейська правда".

Отримана цього тижня партія зі 150 машин стала вже другою поставкою замовлених JLTV ( англ. Joint Light Tactical Vehicle). Контракт на закупівлю цих бронемашин підписали ще у 2019 році, перша фаза постачання була виконана у 2023 році – Литва отримала 200 позашляховиків.

Фото: Міністерство оборони Литви

Триваюча друга фаза передбачає виготовлення та поставку ще 300 машин, після чого литовська армія буде мати загалом 500 одиниць такої техніки.

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Фото: Міністерство оборони Литви

Перевагою JLTV є високий рівень захисту екіпажу, що поєднується з високою прохідністю цього транспорту.

У подальшому їх також планують використовувати як платформу для протиповітряних систем малої дальності RBS-70 NG, які Литва замовила цього літа, а поставки плануються у 2025-2027 роках.

Також повідомляли, що у найближчі три роки Литва планує витратити близько 17,5 млн євро на передбачені заходи з протидії мобільності та адаптацію інфраструктури для захисту кордону з РФ та Білоруссю.

Нагадаємо, в середині серпня Литва передала Україні навантажувачі та причепи для потреб армії.