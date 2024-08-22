Литва получила от США 150 современных тактических внедорожников

В Литву прибыла из США новая партия современных бронированных тактических внедорожников JLTV.

Об этом объявили в Министерстве обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

Полученная на этой неделе партия из 150 машин стала уже второй поставкой заказанных JLTV (англ. Joint Light Tactical Vehicle). Контракт на закупку этих бронемашин подписали еще в 2019 году, первая фаза поставки была выполнена в 2023 году – Литва получила 200 внедорожников.

Продолжающаяся вторая фаза предусматривает изготовление и поставку еще 300 машин, после чего литовская армия будет иметь в целом 500 единиц такой техники.

Реклама:

Преимуществом JLTV является высокий уровень защиты экипажа, сочетающийся с высокой проходимостью этого транспорта.

В дальнейшем их также планируют использовать как платформу для противовоздушных систем малой дальности RBS-70 NG, которые Литва заказала этим летом, а поставки планируются в 2025-2027 годах.

Также сообщалось, что в ближайшие три года Литва планирует потратить около 17,5 млн евро на предусмотренные меры по противодействию мобильности и адаптации инфраструктуры для защиты границы с РФ и Беларусью.

Напомним, в середине августа Литва передала Украине погрузчики и прицепы для нужд армии.