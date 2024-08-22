Аварія човна з мігрантами на кордоні Боснії і Сербії: вже восьмеро загиблих

Із річки Дрина, яка протікає на кордоні Сербії та Боснії і Герцеговини, витягли тіла вісьмох людей, які були на човні, що перевернувся в ніч на четвер, 22 серпня.

Про це балканській службі "Радіо Свобода" повідомив керівник рятувальної команди Управління цивільного захисту Республіки Сербської Владан Ранкіч, пише "Європейська правда".

За словами Ранкіча, станом на обід четверга рятувальники витягли тіла вісьмох людей. "На жаль, ми шукаємо ще кількох людей, зокрема матір і немовля", – додав він.

Аварія на Дрині сталась у ніч проти 22 серпня, коли мігранти намагалися перетнути річку на малому човні. Спершу повідомлялось про трьох загиблих.

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За словами мігрантів, які дісталися берега, в човні було близько 25 людей, а поліція і пожежники-рятувальники знайшли на березі 18, троє з яких – діти.

За інформацією МВС Сербії, з 18 людей, що вижили, 16 є вихідцями з Сирії і двоє – з Єгипту.

За підрахунками "Радіо Свобода", за останні десять років Дрина забрала життя щонайменше 40 мігрантів, які намагалися її перетнути.

Сербія є частиною так званого балканського маршруту, через який проходять мігранти на шляху до Західної Європи. Водночас минулого року через Сербію пройшли понад 100 тисяч мігрантів, що більш ніж на 12% менше, ніж у 2022 році.

Напередодні повідомлялося, що грецька берегова охорона за добу врятувала майже 150 мігрантів, які намагалися дістатися країни через море на невеликих човнах.