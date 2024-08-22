Крушение лодки с мигрантами на границе Боснии и Сербии: уже восемь погибших

Из реки Дрина, которая протекает на границе Сербии и Боснии и Герцеговины, вытащили тела восьми человек, которые были на лодке, перевернувшейся в ночь на четверг, 22 августа.

Об этом балканской службе "Радио Свобода" сообщил руководитель спасательной команды Управления гражданской защиты Республики Сербской Владан Ранкич, пишет "Европейская правда".

По словам Ранкича, по состоянию на обед четверга спасатели извлекли тела восьми человек. "К сожалению, мы ищем еще нескольких человек, в частности мать и младенца", – добавил он.

Авария на Дрине произошла в ночь на 22 августа, когда мигранты пытались пересечь реку на малой лодке. Сначала сообщалось о трех погибших.

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По словам мигрантов, которые добрались до берега, в лодке было около 25 человек, а полиция и пожарные-спасатели нашли на берегу 18, трое из которых – дети.

По информации МВД Сербии, из 18 выживших 16 являются выходцами из Сирии и двое – из Египта.

По подсчетам "Радио Свобода", за последние десять лет Дрина унесла жизни по меньшей мере 40 мигрантов, которые пытались ее пересечь.

Сербия является частью так называемого балканского маршрута, через который проходят мигранты на пути в Западную Европу. В то же время в прошлом году через Сербию прошли более 100 тысяч мигрантов, что более чем на 12% меньше, чем в 2022 году.

Накануне сообщалось, что греческая береговая охрана за сутки спасла почти 150 мигрантов, которые пытались добраться до страны через море на небольших лодках.