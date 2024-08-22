Щонайменше троє мігрантів потонули у річці на кордоні Сербії і Боснії

22 серпня мігранти намагалися перетнути річку Дрину з Сербії до Боснії і Герцеговини: внаслідок цього троє з них потонули, а ще декілька – зникли безвісти.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на слова директора цивільної оборони Боснії і Герцеговини Бориса Трнінича, передає "Європейська правда".

За словами посадовця, влада Боснії знайшла три тіла й допускає, що, можливо, ще десятки не знайдені.

"За неофіційною інформацією, в човні було 30 людей, з яких 15 дісталися до берега", – сказав він.

Реклама:

Сербські офіційні особи підтвердили, що на річці стався інцидент, але не змогли підтвердити загибель людей. Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич розповів, що на борту судна перебували 25 людей, з яких лише 18 дісталися боснійського берега.

Тисячі людей з Близького Сходу, Афганістану, Пакистану і Північної Африки щорічно користуються так званим Балканським маршрутом, який проходить через Туреччину, Болгарію, Північну Македонію і Сербію, щоб дістатися західноєвропейських країн.

Станом на серпень кількість мігрантів, які досягли іспанських Канарських островів, більш ніж подвоїлася за перші 7,5 місяців 2024 року.

21 серпня повідомлялося, що грецька берегова охорона за добу врятувала майже 150 мігрантів, які намагалися дістатися країни через море на невеликих човнах.