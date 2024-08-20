Щонайменш сімох осіб, засуджених судами режиму Лукашенка за надуманими звинуваченнями, помилували та відпустили.

Як інформує білоруський портал Zerkalo.io, пише "Європейська правда", про це заявили у правозахисних ініціативах "Вясна" і "Дисидент".

Спершу правозахисники "Дисидента" оголосили, що їм стало відомо про помилування низки політв’язнів і відомі імена трьох таких осіб, серед яких є важкохворі. Згодом уточнили, що відомо вже шість імен.

У правозахисному центрі "Вясна" повідомили, що згадані політв’язні вийшли на волю після рішення про помилування протягом останньої доби.

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"Правозахисники підтримують інформаційну тишу для безпеки в’язнів, тому поки не розкривають імен цих людей. Інформація про інших звільнених уточнюється", – зазначили у центрі.

Згодом додали, що відомо імена вже сімох звільнених.

Перед цим 16 серпня Александр Лукашенко підписав указ про помилування тридцяти осіб за "злочини протестного спрямування", серед яких 14 жінок і 16 чоловіків. Серед них є важкохворі та люди поважного віку. Імена помилуваних не розкривали.

Радник лідерки опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка казав, що де-факто частину цих людей вже відпустили раніше цієї дати, а указ лише формалізував рішення.

За даними "Вясни", на початку липня за рішенням про амністію і помилування відпустили 18 осіб, серед яких онкохворий Григорій Кастусьов. Згодом назвали імена п’ятьох жінок, яких відпустили з колонії у Гомелі.

Нагадаємо, після історичного обміну ув’язненими між Заходом і Росією лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала знайти способи звільнити політв’язнів Лукашенка.

На початку серпня ЄС запровадив нові персональні санкції проти Білорусі за внутрішні репресії.