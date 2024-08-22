Европейский Союз прокомментировал сообщение об освобождении нескольких политических заключенных режима Александра Лукашенко, напомнив, что еще сотни людей находятся в белорусских тюрьмах по политическим мотивам.

Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних дел, сообщает "Европейская правда".

ЕС принял во внимание освобождение нескольких политических заключенных в Беларуси, осужденных за участие в мирных протестах после фальсифицированных президентских выборов 2020 года, а также разделяет "облегчение и радость освобожденных и их семей".

"Мы также принимаем во внимание тот факт, что некоторые из освобожденных были заключенными, которые нуждались в неотложной медицинской помощи, и призываем власти обеспечить всех заключенных надлежащей медицинской помощью", – добавили там.

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Внешнеполитическое ведомство Евросоюза напомнило, что в Беларуси остаются более 1300 политических заключенных, среди которых – Сергей Тихановский, Игорь Лосик, Мария Колесникова, Николай Статкевич, Максим Знак и Виктор Бабарико.

"ЕС продолжает призывать белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, которые часто содержатся в условиях, угрожающих их жизни", – подчеркивается в заявлении.

На этой неделе белорусские правозащитники сообщили об освобождении по меньшей мере семи человек, осужденных судами режима Лукашенко по надуманным обвинениям.

Перед этим 16 августа Александр Лукашенко подписал указ о помиловании тридцати человек за "преступления протестного направления", среди которых 14 женщин и 16 мужчин. Среди них есть тяжелобольные и люди почтенного возраста. Имена помилованных не раскрывали.

Напомним, после исторического обмена заключенными между Западом и Россией лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала найти способы освободить политзаключенных Лукашенко.