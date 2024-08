Лідерка білоруської опозиції після обміну між Заходом і РФ нагадала про політв’язнів Лукашенка

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська після звісток про історичний обмін між Росією та країнами Заходу нагадала про своїх соратників, які досі за ґратами у Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).

Тихановська привітала звільнення переданих Росією політв’язнів-громадян західних держав.

I welcome the release of political prisoners from Russian prisons today. Now, it's time to focus all our efforts on freeing the political prisoners in #Belarus. Many are held in inhumane conditions, deprived of urgently needed medical help & contact with the outside world. pic.twitter.com/vGa0d5H9nU

