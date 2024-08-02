Лідерка білоруської опозиції після обміну між Заходом і РФ нагадала про політв’язнів Лукашенка

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська після звісток про історичний обмін між Росією та країнами Заходу нагадала про своїх соратників, які досі за ґратами у Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).

Тихановська привітала звільнення переданих Росією політв’язнів-громадян західних держав.

I welcome the release of political prisoners from Russian prisons today. Now, it's time to focus all our efforts on freeing the political prisoners in #Belarus. Many are held in inhumane conditions, deprived of urgently needed medical help & contact with the outside world. pic.twitter.com/vGa0d5H9nU Реклама: August 1, 2024

"Тепер час зосередити усі зусилля на політв’язнях у Білорусі. Багатьох з них утримують у нелюдських умовах, без доступу до необхідної медичної допомоги і без зв’язків із зовнішнім світом", – написала вона.

Світлана Тихановська супроводила допис фотографіями свого чоловіка Сергія Тихановського, ще одного екскандидата у президенти Віктора Бабарики і його соратниці Марії Колесникової, блогера Ігоря Лосика.

Нагадаємо, на початку липня у Білорусі повідомили про вихід на свободу деяких важкохворих політв’язнів.

Як відомо, увечері 1 серпня відбувся великий обмін затриманими між Росією і країнами Заходу. В ході безпрецедентної операції за участю турецької спецслужби MIT обміняли загалом 26 ув'язнених.

В обмін на звільнення політв'язнів і критиків Кремля Німеччина, США і країни-партнери відпустили засудженого вбивцю і в'язнів, підозрюваних у шпигунстві на Росію.

Російський опозиціонер Алексєй Навальний, який помер у лютому в колонії, теж мав бути частиною домовленості Заходу та Росії про обмін.

Президент США Джо Байден визнав, що Німеччині довелося піти на значні поступки для досягнення обміну полоненими. Шольц заявив, що це рішення зміцнило німецько-американську дружбу, та визнав, що рішення відпустити засудженого вбивцю-росіянина було непростим.

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