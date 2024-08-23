Відомий міст у Будапешті підсвітять кольорами українського прапора до Дня незалежності

В угорській столиці Будапешті до Дня незалежності України Ланцюговий міст, який є одним із символів міста, підсвітять кольорами українського прапора.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Угорщині, пише "Європейська правда".

Як зазначили у посольстві, побачити, як Ланцюговий міст у Будапешті підсвітять кольорами українського прапора можна буде у суботу, 24 серпня, орієнтовно з 20:00 до 23:00 за центральноєвропейським часом.

У посольстві додали, що це стане проявом солідарності та підтримки України.

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Напередодні стало відомо, що фінський уряд в суботу підніме українські державні прапори з нагоди Дня незалежності України.

Нагадаємо, у Гельсінкі піднімали українські прапори до 2-ї річниці повномасштабної війни Росії проти України.