Уряд Фінляндії підніме українські прапори до Дня незалежності України

Фінський уряд в суботу підніме українські державні прапори з нагоди Дня незалежності України.

Про це повідомила пресслужба уряду Фінляндії, пише "Європейська правда".

Український прапор піднімуть, зокрема, на Сенатській площі перед урядовим палацом та на площі у дворі головної будівлі Міністерства закордонних справ. Увечері останню підсвітять синьо-жовтим кольором.

Фінський прапор також паралельно буде піднято на флагштоках.

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Уряд Фінляндії у такий спосіб хоче продемонструвати свою підтримку та солідарність з Україною, яка бореться за свою незалежність та територіальну цілісність, пояснили у пресслужбі.

Починаючи з лютого 2022 року, Фінляндія надала Україні понад 3 мільярди євро допомоги і продовжуватиме свою непохитну підтримку доти, доки це буде необхідно.

Нагадаємо, у Гельсінкі піднімали українські прапори до 2-ї річниці повномасштабної війни Росії проти України.

Нещодавно Фінляндія виділила 2 млн євро на підтримку літніх українців у прифронтових районах.