Известный мост в Будапеште подсветят цветами украинского флага ко Дню независимости

В венгерской столице Будапеште ко Дню независимости Украины Цепной мост, который является одним из символов города, подсветят цветами украинского флага.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Венгрии, пишет "Европейская правда".

Как отметили в посольстве, увидеть, как Цепной мост в Будапеште подсветят цветами украинского флага можно будет в субботу, 24 августа, ориентировочно с 20:00 до 23:00 по центральноевропейскому времени.

В посольстве добавили, что это станет проявлением солидарности и поддержки Украины.

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Накануне стало известно, что финское правительство в субботу поднимет украинские государственные флаги по случаю Дня независимости Украины.

Напомним, в Хельсинки поднимали украинские флаги ко второй годовщине полномасштабной войны России против Украины.