У Лейпцигу загорілось оглядове колесо: десятки постраждалих
Новини — Неділя, 18 серпня 2024, 08:23 —
У німецькому Лейпцигу сталась пожежа на оглядовому колесі, внаслідок чого постраждали понад 30 осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
За попередніми даними, постраждалі в основному отримали легкі травми, є також двоє серйозно поранених.
Усіх постраждалих доставили до лікарні.
Інцидент стався напередодні близько 21:00, коли загорілись дві кабіни оглядового колеса.
Після цього людей поступово евакуювали з атракціону. Дві кабіни повністю згоріли.
Причина загоряння наразі невідома.
Напередодні близько 100 пожежників виїхали на ліквідацію пожежі в Сомерсет-хаусі в центрі Лондона.
Нагадаємо, навесні в центрі Копенгагена спалахнула пожежа в історичній будівлі біржі Берсен. Найбільше постраждала частина будівлі, де був розташований її спіральний шпиль – він невдовзі обвалився, викликавши у багатьох асоціації з пожежею у Соборі Паризької Богоматері 2019 року.