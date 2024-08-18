У Лейпцигу загорілось оглядове колесо: десятки постраждалих

У німецькому Лейпцигу сталась пожежа на оглядовому колесі, внаслідок чого постраждали понад 30 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За попередніми даними, постраждалі в основному отримали легкі травми, є також двоє серйозно поранених.

X (Twitter)

X (Twitter)

Усіх постраждалих доставили до лікарні.

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Інцидент стався напередодні близько 21:00, коли загорілись дві кабіни оглядового колеса.

Після цього людей поступово евакуювали з атракціону. Дві кабіни повністю згоріли.

Причина загоряння наразі невідома.

Напередодні близько 100 пожежників виїхали на ліквідацію пожежі в Сомерсет-хаусі в центрі Лондона.

Нагадаємо, навесні в центрі Копенгагена спалахнула пожежа в історичній будівлі біржі Берсен. Найбільше постраждала частина будівлі, де був розташований її спіральний шпиль – він невдовзі обвалився, викликавши у багатьох асоціації з пожежею у Соборі Паризької Богоматері 2019 року.