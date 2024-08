В Італії під час виїзду на пожежу серйозно постраждали четверо вогнеборців

Під час боротьби з лісовою пожежею біля столиці Італії четверо вогнеборців отримали тяжкі опіки.

Про це повідомляє La Repubblica, пише "Європейська правда".

Пожежа сталася 21 серпня у насадженнях в районі Торре Спакката, у східному передмісті Рима.

🔵 Maxi #incendio a #Roma: in codice rosso per le ustioni 4 soccorritori. Le fiamme si sono sviluppate nel cosiddetto “#pratone” tra Cinecittà est, Torre Spaccata, Lamaro, Don Bosco e Cecafumo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corsopic.twitter.com/4Wt1ozyH0Y

