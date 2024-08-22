В Італії під час виїзду на пожежу серйозно постраждали четверо вогнеборців
Під час боротьби з лісовою пожежею біля столиці Італії четверо вогнеборців отримали тяжкі опіки.
Про це повідомляє La Repubblica, пише "Європейська правда".
Пожежа сталася 21 серпня у насадженнях в районі Торре Спакката, у східному передмісті Рима.
🔵 Maxi #incendio a #Roma: in codice rosso per le ustioni 4 soccorritori. Le fiamme si sono sviluppate nel cosiddetto “#pratone” tra Cinecittà est, Torre Spaccata, Lamaro, Don Bosco e Cecafumo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corsopic.twitter.com/4Wt1ozyH0YРеклама:– Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 21, 2024
Під час боротьби з вогнем серйозно постраждали четверо вогнеборців – професійний пожежник і троє волонтерів цивільного захисту.
Прогнози щодо їхніх шансів на відновлення стримані. Найбільше постраждав 51-річний пожежник, у якого уражено 54% тіла.
У 33-річного пожежника опіки 31% тіла, 38-річного – 19%. Усіх трьох очікують складні операції з видалення змертвілих тканин та пересадки шкіри.
Оперативне втручання буде потрібне і четвертому постраждалому з 9% опіків.
Причину пожежі продовжують з’ясовувати.
Нагадаємо, на португальському архіпелазі Мадейра вже тиждень борються з лісовими пожежами, що знищили близько 14% лісових насаджень острова і зіпсували відпустку тисячам туристів.
Євросоюз спрямував на допомогу Португалії два спецлітаки Canadair.