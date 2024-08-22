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В Італії під час виїзду на пожежу серйозно постраждали четверо вогнеборців

Новини — Четвер, 22 серпня 2024, 20:05 — Марія Ємець

Під час боротьби з лісовою пожежею біля столиці Італії четверо вогнеборців отримали тяжкі опіки.

Про це повідомляє La Repubblica, пише "Європейська правда".

Пожежа сталася 21 серпня у насадженнях в районі Торре Спакката, у східному передмісті Рима.

Під час боротьби з вогнем серйозно постраждали четверо вогнеборців – професійний пожежник і троє волонтерів цивільного захисту. 

Прогнози щодо їхніх шансів на відновлення стримані. Найбільше постраждав 51-річний пожежник, у якого уражено 54% тіла.

У 33-річного пожежника опіки 31% тіла, 38-річного – 19%. Усіх трьох очікують складні операції з видалення змертвілих тканин та пересадки шкіри. 

Оперативне втручання буде потрібне і четвертому постраждалому з 9% опіків. 

Причину пожежі продовжують з’ясовувати. 

Нагадаємо, на португальському архіпелазі Мадейра вже тиждень борються з лісовими пожежами, що знищили близько 14% лісових насаджень острова і зіпсували відпустку тисячам туристів.

Євросоюз спрямував на допомогу Португалії два спецлітаки Canadair.

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