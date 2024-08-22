В Італії під час виїзду на пожежу серйозно постраждали четверо вогнеборців

Під час боротьби з лісовою пожежею біля столиці Італії четверо вогнеборців отримали тяжкі опіки.

Про це повідомляє La Repubblica, пише "Європейська правда".

Пожежа сталася 21 серпня у насадженнях в районі Торре Спакката, у східному передмісті Рима.

🔵 Maxi #incendio a #Roma: in codice rosso per le ustioni 4 soccorritori. Le fiamme si sono sviluppate nel cosiddetto “#pratone” tra Cinecittà est, Torre Spaccata, Lamaro, Don Bosco e Cecafumo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corsopic.twitter.com/4Wt1ozyH0Y Реклама: August 21, 2024

Під час боротьби з вогнем серйозно постраждали четверо вогнеборців – професійний пожежник і троє волонтерів цивільного захисту.

Прогнози щодо їхніх шансів на відновлення стримані. Найбільше постраждав 51-річний пожежник, у якого уражено 54% тіла.

У 33-річного пожежника опіки 31% тіла, 38-річного – 19%. Усіх трьох очікують складні операції з видалення змертвілих тканин та пересадки шкіри.

Оперативне втручання буде потрібне і четвертому постраждалому з 9% опіків.

Причину пожежі продовжують з’ясовувати.

Нагадаємо, на португальському архіпелазі Мадейра вже тиждень борються з лісовими пожежами, що знищили близько 14% лісових насаджень острова і зіпсували відпустку тисячам туристів.

Євросоюз спрямував на допомогу Португалії два спецлітаки Canadair.