В результате пожара на севере Сербии погибли шесть человек, четверо из них – дети
В результате пожара в северном сербском городе Нови-Сад рано утром в пятницу погибли шесть человек, четверо из которых – дети.
Об этом сообщает AP со ссылкой на данные полиции, информирует "Европейская правда".
Министр внутренних дел Ивица Дачич отметил, что пожар в жилом доме вспыхнул около 3 часов ночи.
В заявлении министра говорится, что предварительные выводы свидетельствуют о том, что причиной аварии мог быть заряжавшийся электросамокат.
Глава МВД рассказал, что погибшим детям было от 2 до 7 лет.
Врач скорой помощи сообщил государственному телеканалу РТС, что все жертвы уже были мертвы, когда медицинская бригада прибыла на место происшествия.
Накануне стало известно, что во время борьбы с лесным пожаром возле столицы Италии четверо пожарных получили тяжелые ожоги.
Также сообщалось, что в немецком Лейпциге произошел пожар на колесе обозрения, в результате чего пострадали более 30 человек.