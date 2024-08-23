В результате пожара на севере Сербии погибли шесть человек, четверо из них – дети

В результате пожара в северном сербском городе Нови-Сад рано утром в пятницу погибли шесть человек, четверо из которых – дети.

Об этом сообщает AP со ссылкой на данные полиции, информирует "Европейская правда".

Министр внутренних дел Ивица Дачич отметил, что пожар в жилом доме вспыхнул около 3 часов ночи.

В заявлении министра говорится, что предварительные выводы свидетельствуют о том, что причиной аварии мог быть заряжавшийся электросамокат.

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Глава МВД рассказал, что погибшим детям было от 2 до 7 лет.

Врач скорой помощи сообщил государственному телеканалу РТС, что все жертвы уже были мертвы, когда медицинская бригада прибыла на место происшествия.

Накануне стало известно, что во время борьбы с лесным пожаром возле столицы Италии четверо пожарных получили тяжелые ожоги.

Также сообщалось, что в немецком Лейпциге произошел пожар на колесе обозрения, в результате чего пострадали более 30 человек.